Sebastian Hahn: Umarım taraftarımızı mutlu ederiz!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u konuk edecek Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Sebastian Hahn, "Öncelikle bir mesajımı ileterek başlamak istiyorum. Bugün değerli bir gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu ülkenin çocuklarının bayramını kutlamak istiyorum. Onların bayramını kutlarım" dedi.

Karşılaşmaya dair Sebastian Hahn, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Karadeniz'in iki güçlü ekibi karşı karşıya gelecekler. Umarım istediklerimizi sahaya yansıtır ve taraftarımızı mutlu ederiz" sözlerini dile getirdi.

Sebastian Hahn: Karadeniz'in iki gücü karşı karşıya gelecek!