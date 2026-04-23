Servet harcadı yüzü gülmedi

F.Bahçe, tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ama yine yüzü gülmedi. Şubat ayında Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham'a elenen sarı-lacivertliler, nisanda Konyaspor'a boyun eğerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Elde sadece Süper Lig kaldı ama bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesi, şampiyonluk umutlarını azalttı. 142 milyon Euro (7.5 milyar TL) ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis harcaması yapılmasına rağmen taraftar yine hüsran yaşadı. İşte dikkat çeken detaylar:

İKİ TRANSFERİ 15 TAKIMA BEDEL!

Sezon başında Kerem'e (22.5 milyon Euro) ara transferde ise Guendouzi'ye (28 milyon Euro) ödenen bonservisle iki rekor kırıldı. Kasadan çıkan toplam 142 milyon Euro bonservis, G.Saray (344 milyon) ve Beşiktaş (185 milyon) hariç diğer takımların kadro değerinden daha fazla oldu. 8 golle en skorer oyuncusu En-Nesyri'yi devre arasında gönderirken yerine monte edilen Sidiki Cherif sınıfta kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla 22 milyon Euro'ya mal olan Fransız santrfor, 3 gol-1 asistle beklentiyi karşılayamadı.

DERBİ CANAVARI ANADOLU'YA TAKILDI

F.Bahçe, uzatmalarda Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 puan kaybederken kupaya da çeyrek finalde havlu attı. Neuer'den (11.1 milyon Euro) sonra Avrupa'nın en çok kazanan ikinci kalecisi olan Ederson (11 milyon) hedefe konuldu. Rize maçındaki hatalı çıkışıyla tepki alan Sambacı, Konya'da isabet eden 2 şutun birini yerken ligde de yüzde 71'lik kurtarış değeriyle 11 numarada kaldı. Kanarya, derbilerde 13 puan elde etse de okyanusu geçip derede boğuldu. Ligde büyükler dışında karşılaştığı rakiplerine tam 22 puan verdi. Bu sezon hiç lider olamayan Fenerbahçe, en son 30 Ağustos 2024'te 4. haftada günü zirvede geçirdi. 3 Şubat 2024'te ise 24. haftayı lider tamamladı.

BERABERLİKLER TEDESCO'YU BİTİRDİ

JOSE Mourinho'nun vedasının ardından 9 Eylül 2025'te koltuğu devralan Domenico Tedesco, performansıyla dikkat çekmişti. 40 yaşındaki hoca, TFF Süper Kupa şampiyonluğu ile alkış aldı. 19 maçta yenilmeyip ligin ilk yarısını namağlup kapatma başarısı gösterirken 1964- 65'teki kulüp rekorunu egale etti. Ligde derbi kaybetmeyip, Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2'şer maçta da yenerek 30 yıl sonra bir ilki başardı. İtalyan çalıştırıcının tahtı, üst üste gelen Kasımpaşa ve Antalya beraberlikleriyle sallanmaya başladı. Ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında aldığı yenilgi kredisini bitirdi. Yine üst üste gelen Rize beraberliği ve Konya yenilgisi ise gelecek sezon için devam etme şansını tüketti. Tedesco'nun elinde sadece G.Saray derbisinde alacağı sonuç kaldı.