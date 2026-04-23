Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu.

Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.



Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:



Yarın



20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan



24 Nisan Cumartesi



14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses



17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova



20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır



26 Nisan Pazar



14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen



20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol



27 Nisan Pazartesi



17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün



20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak



20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

