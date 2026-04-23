Giriş Tarihi: 23.04.2026 23:40

Suudi Arabistan Milli Takımı, Georgios Donis ile anlaştı!

Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistna Milli Takımı, Georgios Donis ile anlaşma sağladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Georgios Donis ile anlaştı!
Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Herve Renard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Georgios Donis getirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 56 yaşındaki Yunan teknik adam Donis ile Temmuz 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Ülkesinde AEK, PAOK, Panathinaikos gibi ekipleri çalıştıran Donis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh ve Al Khaleej takımlarında görev yaptı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile mücadele edecek.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Georgios Donis ile anlaştı!
