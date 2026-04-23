Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iki transferi açıkladı!

Trabzonspor taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğan, "Samsunspor da taraftarı da gayet centilmenceydi. Ciddi mücadele verdiler 10 kişi kalmalarına rağmen. Hem Samsunspor takımını hem de taraftarını tebrik ederim. Bizi burada çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar." diye konuştu.

Samsun ile komşu olduklarını ve ilişkileri daha çok geliştirmeleri gerektiğini aktaran Doğan, "Biz Karadeniz takımlarıyız, aynı tavanın balıklarıyız diyebilirim. İlişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Samsun bizim dost camiamız. Biz onları Trabzon'da güzel ağırlamıştık, onlar da bizi burada çok iyi misafir etti." ifadelerini kullandı.

Ligdeki performansa ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de öyle. Son iki maçta puan kayıplarımız oldu şanssız bir şekilde. Ama futbolda bunlar var. Hocamıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Bu yıl yapılanmanın ilk yılı ve bence gayet başarılılar. Daha önce de söylemiştim, bu yılın kazananı Fatih Tekke ve ekibi, Trabzonsporlu oyuncular, gençler." açıklamasını yaptı.