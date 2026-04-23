Giriş Tarihi: 23.04.2026 22:17 Son Güncelleme: 23.04.2026 22:19

Trabzonspor’da Ernest Muçi’den sakatlık sözleri!

Trabzonsporlu futbolcu Ernest Muçi, Samsunspor maçından sonra konuştu.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'u seri penaltı atışlarında eleyen ve yarı finale yükselen Trabzonspor'da Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Ernest Muçi, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tür aşamalarda her maç zor oluyor ve iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak kolay değil ama takım adına çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Yarı finaldeyiz. Yarı finali de kazanmak ve oradan da finale gitmek istiyoruz" sözlerini dile getirdi.

Sakatlığına dair soruya Ernest Muçi, "Ufak bir sakatlığım olmuştu. Bir iki hafta yürüyemedim bile ve benim için zordu ama gün gün daha iyi hissediyorum. Artık yavaş yavaş dakikalarım da artmaya başladı. Daha fazla süre alarak daha fazla takıma yardımcı olmak istiyorum" cevabını verdi.

