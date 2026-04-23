Trabzonspor’da yeni çilingir Ruslan Malinovskyi!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, şampiyon olduğu 2021-22 sezonu öncesinde izlediği transfer stratejisini yeniden hayata geçirdi.

O dönem nisan ayı içerisinde iki transfer yapan (Gervinho ve Bruno Peres) ve haziran sonuna kadar neredeyse tüm transferlerini tamamlayan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yönetim şimdi de nisan ayında Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Malinovskyi'nin transfer edilmesi, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı.

BAKASETAS'A BENZETİLDİ

Özellikle skor yollarındaki etkinliğiyle 2020-21 sezonunun ara döneminde transfer edilen ve attığı kritik gollerle gelecek sezon şampiyonluğun kilidini açan Anastasios Bakasetas'a benzetildi.

ŞUTLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yunan futbolcu gibi Malinovskyi de ceza sahası dışından çektiği şutlarla tanınıyor. Bakasetas'ın kilit açan teknik vuruşlarına karşılık, Ukraynalı yıldız mesafe tanımaksızın çıkardığı, 'Sert ve isabetli' şutlarla dikkat çekiyor.

