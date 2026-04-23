Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Kupası'nda yarı finalistler ve program belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 23:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

AA
  • ABONE OL

Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA