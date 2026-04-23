Türkiye Kupası’nda yarı finalistler ve program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek.

