Artık herkes iştahlandı!

Trabzonspor
Teknik Direktörü Fatih Tekke
, penaltılarla yarı final vizesi aldıkları maç sonrası şunları söyledi: "Turu geçmek çok değerliydi penaltı ya da başka bir şekilde.
Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekirdi. Fazladan 30 dakika oynadık. Onana'ya ayrı bir parantez açmak gerek. Teşekkür ederiz, katkısı çok büyük. Mustafa, Pina, Tim... Bayağı hasar aldık. Şimdi hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız.
Bunu kazanınca söylemek gerek Samsun
'a geliş 4 saat otobüsle, 4 saat dönüş. Pazar günü Konya deplasmanına gideceğiz. Onlar da ritmini bulan bir takım. Ligdeki rakibimiz 2 gün önce oynuyor. Biz burada önemli bir şey kazandık ama hasar da aldık.
Trabzonspor olarak olabileceğimiz en iyi durumdayız. G.Saray'ın G.Birliği'ne eleneceğini kim düşünebilirdi? Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Herkes iştahlandı.
Ligde de yine 4'ü garantilemiştik. 3'ü garantileme şansımız var. Onu başarırsak kalan haftalarda bir üst bir üst devam edeceğiz."