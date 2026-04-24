Asensio adım adım derbiye

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Marco Asensio
, dün antrenmana katılırken önümüzdeki günlerde de durumu kontrol edilecek. F.Bahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Asensio'dan sevindirici haber geldi. Asensio'nun pazar günü sahaya çıkabilmek için fedakârlık yapmaya hazır olduğu ve oynamak için elinden geleni yaptığı bilgisi bulunuyor.
Ancak özellikle son idmanda oyuncunun durumuna bakılacak ve sakatlığının nüksetme ihtimaline göre planlama yapılacak. Fenerbahçe
yönetimi de kritik süreçte Asensio'nun sahada olmasını isterken, teknik heyete bu yönde görüş bildirdi. İspanyol futbolcunun 90 dakika çıkaracak fizik seviyede olmasa da ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor.
RAMS PARK'TA GÖVDE GÖSTERİSİ
Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta G.Saray'a karşı etkili oyunu ile dikkat çekiyor. F.Bahçe ligde G.Saray deplasmanına çıktığı son 10 maçta sadece 1 kez yenilirken 3 galibiyet ve 6 beraberlik ile sahadan ayrıldı.
CHERİF KULÜBEYE
Asensio'nun oynaması halinde Tedesco da planlarını eski düzenine getirecek. İspanyol oyuncu 10 numaraya geçerken en uçta Talisca yer alacak. Sidiki Cherif
ise kulübenin yolunu tutacak.