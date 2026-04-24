Başakşehir, Kasımpaşa karşısında farka koştu!
Giriş Tarihi: 24.04.2026 22:00

Trendyol Süper Lig 31.hafta maçında RAMS Başakşehir, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Kasımpaşa'da Becao, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 31.haftasının açılış maçında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-0 kazandı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 5 ile 87. dakikalarda Shomurodov, 22. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 81. dakikada Selke kaydetti.

Konuk ekipte Becao, Bertuğ Yıldırım'a yaptığı müdahalenin ardından 44. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 51 puana yükselirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.

Başakşehir, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
