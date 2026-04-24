Giriş Tarihi: 24.04.2026 18:20

Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!

Tera Holding, Beşiktaş ile iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalayacağını duyurdu. Anlaşmanın, mayıs ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.

DHA
Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Tera Holding, siyah-beyazlı kulübün forma sırt sponsoru olacak.

İki yıllık anlaşmanın resmi duyurusunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. İş birliği kapsamında aynı zamanda 'Beşiktaş Tatil' uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Anlaşmanın Beşiktaş'ın yeni sezon mali yapısına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor. Sponsorluk gelirinin kulüp bütçesinde önemli bir yer tutacağı ifade edilirken, finansal açıdan rahatlatıcı bir etki yaratması bekleniyor.

Şirket, Beşiktaş ile gerçekleştireceği iş birliğiyle spor ekonomisine katkısını artırmayı hedefliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TERA HOLDİNG #BEŞİKTAŞ

