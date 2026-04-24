Derbide kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 15 kırmızı kart ve 142 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 10, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred ve Mert Hakan Yandaş gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

SON DERBİDE 7 SARI KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasında 7 sarı kart çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye sarı kart gösterildi.

SON 10 DERBİDE KART RAPORU

Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Taraflar, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından başlayan dönemde 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 10 müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 5 kez kırmızı kart görürken, Galatasaray 2 kez kızardı.

Öte yandan söz konusu süreçte takımlar arasında oynanması gereken Süper Kupa müsabakası Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle hükmen sonuçlandı. (Bu müsabaka son 10 maça dahil edilmedi)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör