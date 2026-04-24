Derbiye Yasin Kol verildi, ezeli rakipler salvolara başladı

HAYIRDIR! ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ
G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, derbiye Yasin Kol
'un atanmasına tepki gösterdi. MHK'nin duyurusunun ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan, Başkan Dursun Özbek imzalı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE TEPKİNİN PERDE ARKASI
G.Saray'ın tepkisinin ardında ilk yarıda oynanan mücadele var. 1-1 biten karşılaşmada faturayı hakem Yasin Kol'a kesen G.Saray cephesi, başkan Dursun Özbek'in, Riva'ya gidişi ile tepkisini göstermişti. İşte o görüşmedeki maddeler:
- G.Saray'a 41 dakika boyunca faul verilmemesi.
- Skriniar'ın, Sara'ya müdahalesine VAR uyarısı gelmemesi ve kırmızı kart çıkmaması.
- Yayıncı kuruluşun hakem performansını değerlendiren programı Trio'da söz konusu yanlış bulunan hakem kararlarının büyük çoğunluğunun F.Bahçe lehine olması…
KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ SIRA BU MAÇTA MI!
G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe yönetimi yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, "Sakın ha sarıyı çıkarma, sakın ha kırmızıyı gösterme, sakın ha VAR'a gitme, sakın ha penaltı verme, sakın ha bazı konuları açma, "Sakın ha!" Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya', sıra bu maçta mı?"
ifadelerini kullandı. Sonrasında G.Saray'dan gelen "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi" cevabına ise "Kişi kendinden bilir işi"
yanıtı verildi.
BU SEZON 4. DERBİSİ
Yasin Kol bu sezon 4. derbiye çıkacak. Galatasaray
-Beşiktaş, Fenerbahçe
-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını yöneten Kol'un, pazar günü yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.
YASİN KOL KİMDİR?
Yaş:
38
Doğum yeri:
Trabzon
Bölge:
Trabzon
Hakemlik başlangıcı:
2008
Süper Lig'e çıkış:
13 Eylül 2020
Süper Lig maçı:
71
ANALİZ / MUSTAFA ÇULCU
HİÇ Mİ UTANÇ DUYMUYORSUNUZ!
Hafta sonu oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Başarılar dilerim. Son 8 derbiye baktığımızda, bir maç genç jenerasyondan FIFA hakemi Ozan Ergün ve bir diğer maç FIFA olmayan Ali Yılmaz, geri kalan tüm derbilerde FIFA olmayan Yasin Kol var. Bu durum tabii ki Kol adına onur ve gurur verici. 7 FIFA kokartlı hakem evde oturup çekirdek çitlerken FIFA olmayan Kol derbilerde cirit atıyor! Helal olsun Kol'a. Başta hafta sonu Yunanistan derbisini yöneten Elit hakem Halil Umut Meler olmak üzere tüm FIFA hakemlerine "O kokartları göğsünüzde aksesuar olarak mı taşıyor, kendinizi hiç mi sorgulamıyor ve bu durumdan hiç mi utanç duymuyorsunuz?"
diye soruyorum. Kol'un bugüne kadar ki performansına baktığımızda ise mükemmel maçlar yöneterek mi bu derbilerin değişmez ismi oldu? İşte bu konu tartışılır.. Hakemliğimizin temel sorunlarını çözmek istiyorsak önce buradan başlamalıyız. Genç hakemler yetiştiriyoruz, cilalı sunumları ile yola çıkanların, bu algı ile göz boyayanların geldiği nokta maalesef acınası bir durum. İki sezon önce bir alt lige düşmüş, yabancı dil ve atletizm sorunları yaşayan bir hakem, maçları zaman zaman kendi kuralları ile bazen iki-üç topla oynatma özgürlüğü olan, görmediği halde 35-40 metreden majör kararlar verebilen, notu düşük olmasına rağmen ertesi gün maç alabilen, düşük notu veren gözlemcinin 1-1.5 ay dinlendirilmesine ortam hazırlayanlara muhtaç olmak!
Son iki yılda FIFA kokartı olmayan hakemi, eleştiri bombardımanına tutulan ve kabul görmeyen performanslarına rağmen 'derbi kralı' yapmak! Evrensel hakemlik çizgisinden her geçen gün uzaklaşan, hakem eğitim ve yönetim modelinde sınıfta kalan hakemliğimizin neden Dünya Kupası'nda hakemi yok sorusunun cevabını bulmak için David Elleray'a günlerce sayfalarca rapor hazırlatmaya, İngiltere ve Almanya'ya gidip hakemlik yönetim modeli aramaya, Portekizli ikinci sınıf eğitimcilerle zaman kaybetmeye, caf caflı sunumlarla algı yaratmaya gerek yok. Son 8 derbinin altısında Yasin Kol ismine bakmak yeterli.
HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
YARIN
14.30 İ.Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Z.Kayserispor-Ç.Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe-H.Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
PAZAR
14.30 N.Gençlerbirliği-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Yasin Kol
PAZARTESİ
17.00 C.Alanyaspor-Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-M.Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
20.00 T.Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler