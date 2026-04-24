Eyüpspor, Süper Lig’de Gaziantep FK ile karşılaşacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Sazondaki 30 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, 25 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.
Geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen eflatun-sarılı ekip, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.
Eyüpspor'da tedavilerine devam edilen Emre Akbaba ve Dorin Rotariu'nın yanı sıra Angel Torres ile kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar, forma giyemeyecek.
Ceza sınırındaki Jankat Yılmaz ve Jerome Onguene, yarınki mücadelede sarı kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında görev yapamayacak.
Gaziantep'te ilk devre oynanan karşılaşmayı Eyüpspor, 2-1 kazandı.