Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dönemlerde Cimbom üstün!

rendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Pazar günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren derbide öncesinde iki takım arasındaki son 10 maça bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2'si Turkcell Süper Kupa, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan bu müsabakalarda Aslan 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kanarya ise 2 defa rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi.

İki takım arasında son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan Süper Kupa finalini sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbi şöyle:



08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)



04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)



24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)



07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)



19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)



21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)



24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)



02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)



01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)



10.01.2026

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör