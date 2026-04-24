İşte şampiyonluk yolu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası
'nda son 8 mücadelesi dün oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Konyaspor
ve Gençlerbirliği
'nin ardından Trabzonspor
ve Beşiktaş
bir üst tura yükseldi. Avrupa Ligi finali nedeniyle Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde, Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesi de daha önce belirlendiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs 2026 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
2025-26 sezonu şampiyonunu belirleyecek final müsabakası ise 24 Mayıs 2026'da tarafsız sahada yapılacak.