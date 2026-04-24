Kartal kupada coştu

TOURE'NİN GECESİ
Beşiktaş
'ın Malili futbolcusu El Bilal Toure
, 6 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu, son olarak 19 Ocak'ta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada ağları bulmuştu. Toure ayrıca Hyeon-Gyu Oh'un bulduğu golün de asistini yaparak gecenin adamı oldu.
ORKUN İLKİ YAŞADI
Devre arasından sonra büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü
, bu sezon ağları 9 kez sarsarken 7 de asist yaptı. Perdeyi kapatan golü kaydeden 25 yaşındaki milli futbolcu, kariyerinin ilk kafa golünü dün Alanyaspor
filelerine bıraktı.
KAZANDIRAN ADAM
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Oh, skor ürettiği maçlarda kazandırıyor. Devre arasında geldiği siyah-beyazlılarda 12 maçta 8 gol atarken 2 asist yaptı. 25 yaşındaki santrfor, 10 gollük katkıyı 7 karşılaşmada yaptı ve Beşiktaş 6 galibiyet-1 beraberlik elde etti.
SEZONU MUTLU BiTiRECEĞiZ
Kaptan Orkun Kökçü, gol attıktan sonra hocasına koşmasının nedenini şu sözlerle açıkladı: "Son dönemde kupanın önemini çok konuştuk kendisiyle. O yüzden yanına gitmek istedim. Bu sezonu kupa kazanarak mutlu bir şekilde bitirmek istiyoruz.
Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizdik. Orada da puan farkının açılmasını istemiyoruz. Her gün devam edeceğiz ve çalışacağız."