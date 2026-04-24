Montella’dan Arda Güler’e telefon!

EN AZ 4 HAFTA YOK

Real Madrid'den yapılan açıklamada, milli futbolcunun uyluk kasında zedelenme meydana geldiği duyuruldu. Arda'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Genç oyuncu, La Liga'da 6 maçı kalan Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek. Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti.