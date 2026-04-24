Nijeryalı testi geçti, 11’e girdi

35 gün sonra sahalara dönen Victor Osimhen
, Gençlerbirliği maçında 17 dakika sahada kaldı. Kolundaki bandajdan olumsuz etkilenmeyen Osimhen, kendisini denedi ve maçın ardından ağrı hissetmediğini teknik heyete söyledi.Okan Buruk
, Fenerbahçe hazırlıklarını Nijeryalı yıldızına göre yapacak. Derbiye Osimhen'in ilk 11'de başlaması kesinlik kazanırken, İcardi yedek kulübesinde oturacak. Hücumda Barış-Sane-Sara, Victor Osimhen'in destekçileri olacak.
TFF'YE OSİMHEN ŞİKÂYETİ
F.Bahçe'nin, G.Saray derbisi öncesi TFF
'ye, Victor Osimhen şikâyetinde bulunma kararı aldığı iddia edildi. Sarılacivertlilerin, Nijeryalı golcünün maçlarda kırık olan kolunda kullandığı sert ekipmanın oyuncular açısından risk oluşturduğu belirtilerek federasyona, IFAB kurallarına göre rapor hazırladığı ve oyuncunun oynamaması yönünde talepte bulunacağı belirtildi.
Osimhen, Gençlerbirliği maçında özel bandajla sahaya çıkmıştı.