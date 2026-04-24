Nuri Şahin: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Belki de sezonun en iyi oyununu oynadık. Güzel bir golle de öne geçtik. Maçın 45 ile 60-65. dakikasına kadar 10 kişiye karşı yanlış oynadık. Maçın sonuna doğru oyunumuza döndük ve 2 tane de güzel gol attık.

Duran toptan gol atmak beni ayrıca mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maç. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"ANA HEDEFİMİZ 5.OLMAK"

Avrupa kupalarına katılabilmeleri için ligde öncelikli hedeflerinin 5. sıra olduğunu belirten Nuri Şahin, "Öncelikle sezonu bu şekilde başlamış bir Başakşehir'in bu yarışta olması çok değerli. Oyuncularımı yine bu konuda tebrik ediyorum. Arkadan geldik ve yarışı bir şekilde dahil olduk. Diğer yandan da inşallah önümüzdeki sene de böyle bir yaşamayız. Diğer takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Şu an ana hedefimiz 5. olmak. Göztepe ile yarıştayız. Onlar da çok değerli bir sezon geçiriyor. Biz yarışımıza devam ediyoruz, ondan sonrası bizim elimizde değil. İplerin bizim elimizde olması lazım. Bu şekilde oyuncularımızı hazırlıyoruz. İnşallah seneye bu durumda olmayız ama ne yazık ki bu sene böyle" diye konuştu.

F.BAHÇE MAÇI SÖZLERİ

Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nuri Şahin, "Bizim için her maç önemli. Bu maçta çok çok önemliydi. Haftaya oynayacağımız maç, ondan sonra Samsun, ondan sonra Gaziantep. Çok az krediyle gidiyoruz.

Bu sene çok kredi kaybettik. O yüzden bu sene her maç çok değerli. İsim, takımın büyüklüğü, küçüklüğü fark etmiyor. Biz her maça elimizden geldiği kadar hazırlanmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Trabzon'da 3 puanı hak eden bir oyun oynadık, 1 puan aldık. Bugün iyi oynayıp 3 puan aldık. Bakalım haftaya hazırlanacağız. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

