Onana tuttu fırtına koptu!

AÇIK KAPI BIRAKTI!
Andre Onana
penaltılarda kalesinde devleşti. Satka, Mouandilmadji ve Yunus Emre'nin vuruşlarında topu çıkaran 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci, sadece Tomasson'u durduramadı. Trabzonspor
'un, Manchester United
'dan kiraladığı Onana maç sonu, "Önemli olan her koşulda hazır olmak ve katkı verebilmek. Beni en çok mutlu eden şey ise takımın kazanması, tur atlaması ve yoluna devam etmesi. Şimdilik bu harika ülkede 3 haftalık sürem kaldı. Ailemle tatile çıkacağım sonrasında ama başkanımızın dediği gibi bazı şeyler değişebilir. Buna bakacağız
" dedi.
MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Onana hakkında, "Kendisini seviyoruz. Kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz" diyen Doğan, Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile el sıkıştıklarını doğrularken, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz. Şu ana kadar iki transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.