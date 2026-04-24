Özbek’in 17’nci Fenerbahçe, Saran’ın 3. Galatasaray derbisi

SADETTİN SARAN, İLK KUPASINI GALATASARAY'A KARŞI KAZANDI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 7 aylık dönemindeki 6. derbi heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Saran'ın başkanlığında Galatasaray ile 1'i lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 2, Beşiktaş ile de 2'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbi maça çıktı.

Beşiktaş karşısında ligdeki 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibine mağlup oldu.

Saran, Galatasaray ile oynanan 2 derbide ise mağlubiyet yaşamadı. Ligde oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken iki takım, 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe; Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, bu sonuçla futboldaki ilk kupasını da Galatasaray galibiyetiyle aldı.

