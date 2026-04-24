Pep Guardiola’dan Dünya Kupası tepkisi!

Giriş Tarihi: 24.04.2026 20:31

İngiltere'nin Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola; ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nı statlardan izleyecek taraftarlar için bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola, basın toplantısında Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olması hakkında konuştu.

Guardiola, "Yıllar önceki Dünya Kupası turnuvalarını hatırlıyorum. Turnuva, o zamanlar futbolun festivali gibiydi. Oraya giden ülkeler için, dünyanın dört bir yanından, diğer kıtalardan, kendi milli takımlarını görmek için seyahat eden taraftarlar vardı ve uygun fiyatlıydı. Şimdi, modern zamanlar, değil mi? Çok pahalı. Nedenini bilmiyorum, umarım bunu düşünüp bir çözüm bulabilirler." diye konuştu.

"TARAFTARLAR KİLİT NOKTA"

Futbolun seyir zevki için taraftarın kilit rolüne vurgu yapan Guardiola, "Futbol taraftarlar içindir. Elbette sponsorları, tüm bu tür şeyleri düşünmek zorundasınız, çünkü aksi takdirde sürdürülebilir olmaz. Herkes bunu biliyor. Ama taraftarlar kilit noktadır. Futbol, taraftarsız düşünülemez." uyarısında bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
