Premier Lig’de teknik direktör kıymı sürüyor!

Lig tarihinde 1912 yılından bu yana ilk kez gol atamadan üst üste 5 maç kaybeden Chelsea'de kötü gidişin faturası İngiliz teknik adam Rosenior'a kesildi.

Londra ekibi, aynı sahiplik çatısı altındaki Strasbourg'dan ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine getirdiği ve 6,5 yıllık sözleşme imzaladığı 41 yaşındaki İngiliz çalıştırıcının kontratının bitmesine 2261 gün kala görevine son verdi.

Toplam 107 gün Chelsea'nin başında kalabilen Rosenior, 23 maçla kulübün teknik direktörleri arasında şimdiye kadar en az maça çıkan isim olarak tarihe geçti.

ABRAMOVICH SONRASI İSTİKRARSIZ DÖNEM

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin Rus iş insanı Roman Abramovich'e yönelik yaptırım kararı sonrası 2022 yılında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterline satın alınan Chelsea'de kulübenin istikrarı bir türlü sağlanamadı.

2003-2022 arasındaki Abramovich döneminde teknik direktörlerin görevde kalma süresi ortalama 528 gün olurken, son 4 yılda ortalama 258 güne düştü.

BlueCo konsorsiyumu döneminde Chelsea, Thomas Tuchel ile 101, Graham Potter ile 208, Mauricio Pochettino ile 326, Enzo Maresca ile 550, Liam Rosenior ile de 107 gün çalıştı.

CHELSEA'DEN DÜNYA KUPASI'NA

Chelsea'nin BlueCo konsorsiyumu döneminde işine son verdiği teknik direktörlerden 3'ü bu yaz 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Alman teknik adam Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'yla; İngiliz Graham Potter İsveç Milli Takımı'yla; Arjantinli Mauricio Pochettino da ABD Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer alacak.

Abramovich döneminde Güney Londra ekibini çalıştıran Frank Lampard ise bu sezon Championship ekiplerinde Coventry City ile lider olarak Premier Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

SON 3 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Lig maratonu devam ederken 2023-24 sezonunda 4, 2024-25 sezonunda ise 7 teknik adamla yolların ayrıldığı Premier Lig'de bu sezon 10 teknik adam işinden oldu.

Yunan iş insanı Evangelos Marinakis'in sahibi olduğu Nottingham Forest, bir sezonda 4 farklı teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takıma olarak tarihe geçti.

Sezona Nuno Espirito Santo ile başlayan ve 3. haftada yerine Ange Postecoglou'nu getiren İngiliz ekibi, 39 gün sonra Sean Dyche ile sözleşme imzaladı.

Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, şubat ayında kulübeyi Vitor Pereira'ya emanet etti.

Londra ekiplerinden Chelsea bu sezon Enzo Maresca ve Liam Rosenior, düşmeme mücadelesi veren Tottenham ise Thomas Frank ve Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

Manchester United, Ruben Amorim'in; Wolverhampton Vitor Pereira'nın ve West Ham United da Graham Potter'ın görevine son verdi.

HER DEĞİŞİKLİK BİR SERVET

Premier Lig takımlarının teknik direktör değişikliklerinin her biri büyük tazminat yükünü de beraberinde getiriyor.

Maresca'ya ayrılırken 4,3 milyon sterlin ödeyen Chelsea, Rosenior kararında ise 24 milyon sterlinlik tazminatı göze aldı.

Ruben Amorim'i takımın başına getirmek için Sporting Lizbon'a 11 milyon sterlin veren Manchester United ise 14 ay sonra Portekizli adamı kovarken 16 milyon sterlin daha ödemek zorunda kaldı.

Thomas Frank'ı getirirken Brentford'a 6,7 milyon sterlin ödeyen Tottenham, gönderirken de 7,8 milyon sterlin harcadı.

3 büyük kulübün teknik direktörüyle ilgili kararları 70 milyon sterlinlik bir tazminata mal oldu.

2005'TEN BU YANA 161 TEKNİK DİREKTÖR

Premier Lig'de sezon devam ederken 2005 yılından bu yana 161 teknik direktör kovulurken, alt liglerle beraber 92 profesyonel kulüpte bu rakam yaklaşık 900'e ulaştı.

Lig Menajerleri Birliği (LMA), bu sezon 100'den fazla profesyonel antrenörün de kararlardan etkilendiğini bildirdi.

Tüm profesyonel liglerde ortalama teknik direktörlük süresi erkek futbolunda 1,83 ve kadın futbolunda 2 yıl olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör