Sefer Yılmaz: Play-off maçlarına çok iyi hazırlanacağız

Trendyol 1'inci Lig'de pazar günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik sorumlu Sefer Yılmaz değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Play-off oynamayı resmen garantileyen yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürerken, Yılmaz, "İlk hedefimiz Play-Off'a girmekti, bunu başardık. Ancak dördüncülük ya da beşincilik çok daha önemli. Kalan iki maçı yenilmeden bitirip play-offlara avantajlı girmek istiyoruz. Son Erzurumspor FK maçında istediklerimizi sahaya yansıttık. Belki galip gelemedik ama oyun üstünlüğü ve gol pozisyonu üstünlüğü özellikle bizdeydi" dedi.

Play-off maçlarında taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyacaklarını belirten Yılmaz, "Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca arkamızda oldular. Erzurumspor FK maçında da bizi çok iyi desteklediler. Yine aynı şekilde destek istiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Amed Sportif maçına istekli hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Genç oyunculara yatırım yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Yıllardır özellikle genç oyunculara bu kadar fazla yatırım yapan bir kulüp ben neredeyse görmedim. İlk 11 olarak ilk devrede 4-5 arkadaşımız forma giydi. Daha sonra 10'a yakın genç futbolcumuz oynadı. Demek ki gençlerle oluyormuş. Keşke bu arkadaşlarımıza daha önce şans verseydik" yorumunu yaptı.

'PLANLARIMIZI HAZIRLADIK"'

Play-off eşleşmelerinde her durumun değişken olabileceğini ifade eden Sefer Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle tek maçlar çok değişken olabiliyor. Biz bütün planlarımızı play-offta final oynayacak şekilde yapıyoruz. Herkesi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün planımız finale en hazır, kendine güveni en yüksek kadroyla çıkmak. Hem yarışmacı hem de oyuncu yetiştiren bir Bodrum FK kültürünün inşallah devamı gelecek. Bu vizyon Süper Lig'de de devam ederse bizim adımıza çok iyi olur. Oyuncu satmamız, buradan bir gelir elde etme imkanımız da çok daha fazla olacak."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör