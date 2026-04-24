Süper Lig’de 13 takım, 34 farklı teknik adamla çalıştı

GENÇLERBİRLİĞİ 4 FARKLI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bu sezon 4 farklı teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Genel kurullarında başkan değişiklikleri de yaşayan Ankara ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile sezona başladı. Kötü gidişatın ardından Eroğlu'ya veda eden kırmızı-siyahlılar, göreve Volkan Demirel'i getirdi ancak Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından istifa etti. Bu istifanın ardından takım, teknik direktör Metin Diyadin'e verildi.

Metin Diyadin'in ligdeki 6 maçın ardından görevi bırakmasıyla Levent Şahin, Ankara takımın bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu. Şahin'in 2 maçlık performansının ardından Volkan Demirel yeniden Gençlerbirliği'nin başına geçti.

Volkan Demirel yönetimindeki başkent temsilcisi, ligde kalma mücadelesi veriyor.

İLK DEĞİŞİKLİK GAZİANTEP FK'DE YAŞANDI

Bu sezonun en erken teknik adam değişikliğine giden takım Gaziantep FK oldu.

2025-26 sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde giren Gaziantep temsilcisi, ligdeki ilk 2 maçını kaybedince tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz, 15 Aralık'ta görevinden istifa etti. Genç teknik adam, istifasından 4 gün sonra tekrar Gaziantep FK ile anlaştı.

Yılmaz, ligde 29. hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi sona erdi.

Rumen teknik adam Mirel Matei Radoi'yi göreve getiren kırmızı-siyahlılar, böylelikle 3 farklı teknik direktörle çalışmış oldu.

6 TAKIM, 3'ER TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Süper Lig'in 30 haftalık zaman diliminde Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Zecorner Kayserispor ve Gaziantep FK, 3'er teknik adamla mesai yaptı.

Ligde istediği sonuçları alamayan ekiplerden Antalyaspor, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile yol ayrımına giderken kırmızı-beyazlılar, Sami Uğurlu yönetiminde ligde kalma mücadelesi veriyor.

Süper Lig'de son basamaktaki Fatih Karagümrük, sezona Marcel Licka ile başlarken olumsuz saha sonuçlarının ardından teknik direktörlük koltuğu, Onur Can Korkmaz'a teslim edildi. Sonrasında İstanbul ekibinde Korkmaz ile vedalaşıldı ve Aleksandar Stanojevic görevi devraldı. İstanbul ekibi, ligde 18. ve son basamakta bulunuyor.

Eyüpspor da ikişer kez teknik adam değiştiren ekiplerden biri olarak göze çarptı. 2025-26 sezonuna Selçuk Şahin ile giren eflatun-sarılı takım, daha sonra Orhan Ak ile yoluna devam etti. İstanbul ekibi, sezonun devre arasında ise Ak ile yollarını ayırdı ve göreve yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi. Gerin'in ekibi de ikinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de kalmanın hesabını yapıyor.

Sezona teknik direktör Recep Uçar ile giren Konyaspor, daha sonra göreve Çağdaş Atan'ı getirdi. Konya temsilcisi, daha sonra Atan ile yollarını ayırma kararı aldı. Çağdaş Atan'ın yerine gelen İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın bu sezonki üçüncü teknik direktörü oldu.

Kayserispor ise Alman teknik adam Markus Gisdol ile sezona girerken ilk 8 maçta alınan sonuçların ardından Radomir Djalovic, görevi devraldı. Djalovic ile alt sıralardan kurtulamayan Kayseri temsilcisi, sezon başında Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'ye takımı emanet etti. Ligde 17. sırada bulunan Moe yönetimindeki sarı-kırmızlılar, kalan 4 haftada küme düşmeme mücadelesi verecek.

Gaziantep FK de İsmet Taşdemir ve Burak Yılmaz'ın ardından göreve getirilen Mirel Matei Radoi ile orta sıralarda ligdeki mücadelesine devam ediyor.