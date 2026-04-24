Giriş Tarihi: 24.04.2026 23:08

Trendyol Süper Lig'de 32. haftasının açılışında cuma günü Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
