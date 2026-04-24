Tek bileti iyi kullanmak istiyoruz

Beşiktaş
Teknik Direktörü Sergen Yalçın
, maçın ardından şunları söyledi: "İlk yarıda gol bulduk ama Alanya iyi takım, ikinci gole kadar zorlandık. İyi bir maç çıkardık diyebiliriz. Ligde hedefimiz kalmadı. Türkiye Kupası bizim tutunacağımız tek dal. Tek biletimiz kaldı, onu da iyi kullanmak istiyoruz.
Bunun bir spor olduğunu unutmamalıyız. Kulüplerin iyi ve kötü dönemleri olabilir. Son 4-5 sezondur istediğimiz yerde değiliz ancak yeni bir yapılanma dönemindeyiz. Zamana ihtiyacımız var. Çok anlatıyorum, sabır gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın iyi olması ve menfaatleri için çalışıyoruz. Taraftarımız bunu iyi bilmeli. Serkan'la birlikte çok çalışıyoruz. En doğrusunu bulmak için uğraş veriyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bizim ne kadar çalışacağımız belli olmuyor. Başarıya endeksli. Umarım uzun süreli olur.
"
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynadığı toplam beş maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, tek beraberliğini Kocaelispor'dan alırken sırasıyla F.Bahçe, Keçiörengücü, Ç.Rizespor ve Alanyaspor'u mağlup etti.