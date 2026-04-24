Trabzonspor, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz’ı unutmadı

Bordo-mavili kulüpte; 1 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarı armağan ederek, Trabzonspor'un en önemli mihenk taşlarından biri olan Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulüp de Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı vefatının ikinci yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Bordo-mavili kulübün resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın Türk futboluna ve Trabzonspor'a katkıları bir kez daha hatırlatıldı.

'SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ'

Kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı vefatının ikinci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig bu sezon 'Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynanırken Mehmet Ali Yılmaz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı döneminde; Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir yapıya kavuşmuş ve futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olarak tarihe geçmişti.

