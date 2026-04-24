Trabzonspor’da kupada Onana resitali

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Samsunspor'u penaltı atışlarında mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor'da Onuachu, Nwakaeme ve Muçi penaltı atışlarında hata yapmazken, Samsunspor'un tek penaltı golünü Tomassson kaydetti. Normal süresi ve uzatma bölümleri dengeli geçen karşılaşmada 2 takım da gol bulamayınca turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlendi. Seri penaltılarda rakibine üstünlük kuran Trabzonspor, 3-1'lik skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

ONANA GECEYE DAMGA VURDU

Penaltı atışlarında kaleci Onana adeta kalesinde devleşti. Rakibin kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtaran tecrübeli file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol görüp, takımını ayakta tutan isim oldu. Trabzonspor ise kullandığı 4 penaltıdan 2'sini gole çevirirken, Umut Nayır ve Bouchouari'nin vuruşlarından sonuç alamadı. Bordo-mavililer, buna rağmen penaltı sonunda rakibine üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Onana'nın penaltı atışlarındaki performansı sanal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Tecrübeli kalecinin kurtarışları kısa sürede geniş yankı uyandırırken, özellikle yurt dışından çok sayıda sporsever ve basın kuruluşu bu performansa geniş yer verdi.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmada Trabzonspor topla oynama oranında yüzde 55 ile üstünlük kurarken, Samsunspor yüzde 45'te kaldı. Buna karşın ikili mücadelelerde 63'e 48, hava toplarında ise 9'a 4 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, fiziksel mücadelede daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Korner sayılarının eşitliği (5-5) karşılaşmadaki dengeyi gözler önüne serdi.

Karşılaşmada en fazla şut atan isim Trabzonspor'dan Paul Onuachu (6) olurken, kilit paslarda yine bordo-mavili ekipten Enis Muçi 4 asist öncesi pasla zirvede yer aldı. Pas oyununda en yüksek isabet oranına Trabzonspor'dan Folcarelli (72/73) ulaşırken, rakip yarı sahada pas başarısında ise Bouchouari yüzde 95'lik oranıyla dikkat çekti.

Kanat organizasyonlarında en fazla isabetli orta yapan oyuncu Trabzonspor'dan Enis Muçi (7) olurken, hava topu mücadelelerinde Onuachu 6 girişimin 5'ini kazanarak bu alanda da öne çıktı. Savunma verilerinde en fazla top kapan isim Samsunspor'dan Holse (5) olurken, sahipsiz toplarda yine Trabzonspor'dan Wagner Pina 9 kazanımla maçın en başarılı oyuncusu oldu. Çalım istatistiğinde ise Trabzonspor'dan Nwakaeme 3'te 3 ile en yüksek başarıyı yakalayan isim olarak öne çıktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör