2. Lig’e yükselen Kütahyaspor şampiyonluğunu kutladı!

3. Lig 4. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak bir üst lige yükselme başarısı gösteren Kütahyaspor, 2. Lig sevincini sanatçı Murat Kekilli'nin sahne aldığı törenle kutladı.

Sezon boyunca elde ettiği galibiyetleri ve attığı golleri Murat Kekilli'nin "Mavilerin İçinde" eseriyle özdeşleştiren mavi-lacivertli ekip, şampiyonluk kutlamalarında da geleneği bozmadı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına binlerce taraftar katılarak takımlarının başarısına ortak oldu.