Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 6 gollü maçta kazanan Serikspor!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 16:27

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Serikspor sahasında Hatayspor’u 4-2 mağlup etti.

İHA
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Serikspor sahasında Hatayspor'u 4-2'lik skorla yendi.

Stat: Serik İsmail Oğan
Hakemler: Asen Albayrak, Kadir Beyaz, Emra Türkyılmaz
Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Skvortsov, Alperen Köşker (Emre Nefiz dk. 65), Şeref Özcan (Ahmet Akyıldız dk. 90+3), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak (Ekrem Terzi dk. 88), Anıl Karakoç, Sadygov
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Seyit Gazaner, Cenk Doğan, Melih Şen, Muhhammed Gönülaçar (Deniz Aksoy dk.89), Yunus Azrak (Abdulahi dk.75), Osman, Ensar Arslan (Yılmaz Cin dk.89), Ünal Durmuşhan (Mustafa Said Aydın dk.89), Ating (Chaadaev dk.75)
Goller: Sami Gökhan Altıparmak (dk. 51), Anıl Koç (dk. 79), Nalepa (dk. 85), Sadygov (dk. 90) (Serikspor), Yunus Azrak (dk. 45+2), Ensar Arslan (dk. 67) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Cengiz Demir (Serikspor), Ensar Arslan, Seyit Gazanfer, Ating, Osman, Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor)

