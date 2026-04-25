Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Al Ahli!

Asya Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Al Ahli ile Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al Ahli uzatmalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.
Al Ahli'nin ve maçın tek golünü 96. dakikada Firas Al-Buraikan kaydetti.
Al Ahli'de 68. dakikada Zakaria Al Hawsawi ile 120. dakikada Mohammed Abdulrahman kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, maç boyunca sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadı.
Milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.