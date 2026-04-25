Atila Gerin: Kümede kalmak için her şeyi yapacağız!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Çok önemli bir süreçte olduklarını vurgulayan Gerin, şöyle konuştu:

"Maçtan önce '4 tane final maçımız var.' demiştik. Bu maç onun ilk ayağıydı. Geçen hafta 3 gollü galibiyetle gelen bir rakibimiz vardı. Her maç zor. Psikolojik olarak bu maçlar daha da zor ama biz de ona göre hazırlanıyoruz. Oyunu ne kadar sabırlı tutabilirsek her zamanın bize avantaj olacağını düşündük ve bu planımız işledi. İkinci yarı belli süreden sonra pozisyonlara girdik. Maçı hak ettik. Bu dakikadan sonra puan ve puanlar çok önemli. Kümede kalmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuklara çok teşekkür ediyorum, sınırlarını zorladılar. Kolay değil Gaziantep FK gibi bir takıma karşı 3 gol atmak ve gol yememek. Bunlardan ayrıca mutluyum. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var. Kümede kalmak için her şeyi yapacağız."

