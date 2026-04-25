Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atila Gerin: Kümede kalmak için her şeyi yapacağız!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 17:18

Atila Gerin: Kümede kalmak için her şeyi yapacağız!

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

AA
Atila Gerin: Kümede kalmak için her şeyi yapacağız!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Çok önemli bir süreçte olduklarını vurgulayan Gerin, şöyle konuştu:

"Maçtan önce '4 tane final maçımız var.' demiştik. Bu maç onun ilk ayağıydı. Geçen hafta 3 gollü galibiyetle gelen bir rakibimiz vardı. Her maç zor. Psikolojik olarak bu maçlar daha da zor ama biz de ona göre hazırlanıyoruz. Oyunu ne kadar sabırlı tutabilirsek her zamanın bize avantaj olacağını düşündük ve bu planımız işledi. İkinci yarı belli süreden sonra pozisyonlara girdik. Maçı hak ettik. Bu dakikadan sonra puan ve puanlar çok önemli. Kümede kalmak için her şeyi yapıyoruz. Çocuklara çok teşekkür ediyorum, sınırlarını zorladılar. Kolay değil Gaziantep FK gibi bir takıma karşı 3 gol atmak ve gol yememek. Bunlardan ayrıca mutluyum. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var. Kümede kalmak için her şeyi yapacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EYÜPSPOR #GAZİANTEP FK #ATİLA GERİN #TRENDYOL SÜPER LİG

Atila Gerin: Kümede kalmak için her şeyi yapacağız!
