Başakşehir, Kasımpaşa’yı farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında iki İstanbul ekibi karşılaştı.Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada Boz Baykuşlar'ın gollerini 5 ve 87. dakikada Shomurodov, 22'de Bertuğ ve 81'de Selke kaydetti. Kasımpaşa'nın stoperi Rodrigo Becao 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Turuncu-lacivertliler önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye konuk olacak. Lacivertbeyazlılar ise Kocaelispor'u ağırlayacak.