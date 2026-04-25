Başakşehir, Kasımpaşa’yı farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında iki İstanbul ekibi karşılaştı. Rams Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada Boz Baykuşlar'ın gollerini 5 ve 87. dakikada Shomurodov, 22'de Bertuğ ve 81'de Selke kaydetti. Kasımpaşa'nın stoperi Rodrigo Becao 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir yenilmezlik serisini 5'e çıkardı ve puanını 51'e yükseltti. Emre Belözoğlu'nun başındaki Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Turuncu-lacivertliler önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye konuk olacak. Lacivertbeyazlılar ise Kocaelispor'u ağırlayacak.