Dünyanın gözü Arda’da

REAL Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatması A Milli Takım kadar dünyadaki tüm futbolseverleri de endişelendirdi. Kas sakatlığı yaşayan 21 yaşındaki yıldız en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcunun Dünya Kupası öncesi iyileşip kampta çalışmalara başlaması öngörülüyor. Montella da Arda'nın durumunu yakından takip ederken, dünyanın birçok yerinden genç oyuncuyla ilgili şu yorumlar geldi: "Arda gibi genç yıldızların sakatlıklarını görmek üzücü. Onları Dünya Kupası'nda görmek istiyoruz." "İyileşip Dünya Kupası'nda harikalar yaratacak. Arda'yı yeniden sahalarda görmek için sabırsızlanıyorum." "Bütün Türkiye topluca nefesini tuttu."
"Real Madrid'in sağlık birimi tarafında ciddi bir sorun var. Arda iyi dinlenip Dünya Kupası'na dönsün."