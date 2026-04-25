Dursun Özbek açıkladı: Galatasaray’a UEFA’dan dev gelir!

'UEFA'DAN 60 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK'

Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Futbol takımımızın başarısı sponsor gelir miktarını da ciddi şekilde arttırdı. Forma sponsorluk gelirlerimiz 38 milyon euro seviyesine çıktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla birlikte UEFA'dan 60 milyon euro gelir elde ettik. Tüm gelir kalemlerindeki artış sayesinde son 9 ayda 30 milyon euro, 1.5 milyon TL brüt karlılık elde edilmiştir. Son 9 ayda Galatasaray, brüt kar elde eden Süper Lig'de tek takım. 9 ayda 15 milyon euro-734 milyon TL kar ettik. Karlılığı etkileyen faktörlerden biri futbolcu satışlarıdır. Güncel piyasa değeri 20 milyon euronun üzerinde 6-7 futbolumuz bulunmaktadır. Bu yatırım döneminde uygun şartlar oluşmadıkça bu değerli kadrodan oyuncu satmayı da planlamıyoruz. Bu kadronun daha büyük başarılara ve daha büyük gelirlere vesile olacağına inanıyoruz. 28 Şubat 2026 itibarıyla Sportif AŞ'nin yükümlülüğü 25.7 milyar TL, varlıklarımız 41.6 milyar TL."

Başkan Özbek; Victor Osimhen, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo transferleri için verilecek toplam 135 milyon euro bonservis bedelinin 80 milyon eurosunu ödediklerini ifade ederek, "Yaptığımız bu yatırımlar Galatasaray'ın marka değerini arttırdı, rakiplerimize örnek oldu" dedi.

