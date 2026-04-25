Düşme hattındaki Kayserispor, Rizespor’u 2 golle geçti!

26. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

70. dakikada Onugkha'nın pasında sağ kanatta aldığı topla içe kateden Makarov'un ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çıkardı.

79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

