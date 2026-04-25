Erling Moe: Çok çok önemli bir maç oynayacağız!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 2-0 yenen Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, "Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız. Aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum." dedi.

Moe, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir durumda iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Takımın zor bir durumda olduğunu ve kendilerini baskı altında hissettiklerini belirten Moe, kaliteli ve öz güvenli bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Oyuncularının müsabakada ciddi bir karakter gösterdiğini dile getiren Moe, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk yarı oyunun içinde kaldıktan sonra ikinci yarı kazanabileceğimize olan inancımız daha da arttı. Oyuna sonradan giren oyuncular, ciddi bir karakter gösterdi, performans ortaya koydu. Bundan dolayı çok mutluyum. Benim için bu karşılaşma, takımın karakter gösterme konusunda kanıt niteliğinde bir maç oldu. İki ay sonra gösterdiğimiz bu gelişimden çok memnunum. Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız. Aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum."

Geldiğinden beri takıma iyi futbol oynamayı aşılamaya çalıştığını vurgulayan Moe, "Kasımpaşa maçındaki gibi topu uzun oynayıp peşinde koşmak, bu takımın karakterinde ve oyuncu yapısında olan bir şey değil. Biz oynamak istiyoruz, oyun içinde kalmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bu takımın başarılı olabileceğini inanıyoruz ve bu yapıyı inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün bunu yaparak kazanmamız bizi daha da mutlu etti." diye konuştu.

