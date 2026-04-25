Eyüpspor’dan hayati 3 puan! Gaziantep FK yeni hocasıyla kazanamadı...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 ile kazanan Eyüpspor oldu.
Eflatun-sarılı ekibe galibiyet goller, 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.
Bu skorla puanını 28'e yükselten Eyüpspor, maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı. İstanbul ekibi gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak.
RADOI SİFTAH YAPAMADI
Gaziantep Futbol Kulübü ise yeni teknik direktörü Mirel Radoi ile çıktığı ilk maçta puanla tanışamadı ve 10. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlılar, 32. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak.