Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Marco Asensio gelişmesi!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 21:12

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray maçı hazırlıklarını noktaladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla noktalandı.

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalan Marco Asensio, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Başkan Saran ve yöneticiler, idmanın bir bölümünü de takip etti.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GALATASARAY #SÜPER LİG #DOMENİCO TEDESCO #MARCO ASENSİO #SADETTİN SARAN

