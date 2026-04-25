Gençlerbirliği, Kocaelispor maçına hazır!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynadı, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.
Kart cezası bulunan Zuzek, kadroda yer almayacak. Hafif adale ağrısından dolayı tedavisi süren Varesanovic'in durumu ise maç günü belli olacak.
Gençlerbirliği-Kocaelispor karşılaşması, yarın saat 14.30'da başlayacak.