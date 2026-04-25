Kubilayhan Yücel: Oynanan oyundan memnunum!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, sergiledikleri performanstan memnun olduğunu belirtti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, oyuna iyi başladıklarını söyledi.

Oyuncularının iyi bir maç çıkardığını aktaran Yücel, "İkinci yarıda kırmızı kart görmemiz nedeniyle on kişi kaldık. On kişi kalınca biraz bocaladık ve uzatma dakikalarında da yediğimiz iki gol, bizi maalesef bugün de puansız bir konuma getirdi. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum, centilmence mücadele ettiler. Oynanan oyundan memnunum. İç sahadaki son maçımızdı. Bu vesileyle taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise maçta sezon içerisinde forma şansı bulamayan oyunculara şans verdiğini dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Sezon başından bu yana süre almamalarına ya da az süre almalarına rağmen oyun düzenine sadık kalıp doksan dakika boyunca giren çıkan herkes oyun düzenimizin içinde mücadele etti. Sonuçta da galip geldiler. Onlar adına ve ekibimiz adına hepimiz gayet mutlu olduk. Keçiörengücü müsabakasında da güzel bir maç çıkarıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz. Adana Demirspor'daki oyuncuları da tebrik ediyorum. Çok sıkıntılı süreçler geçirdiler. İnşallah onlar da önümüzdeki sene bu sıkıntılı süreçten kurtulup tekrar Adana'yı hak ettiği yere taşır."

