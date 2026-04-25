Mirel Radoi: Hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 17:13

Mirel Radoi: Hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, hatalardan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.

Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:

"Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #EYÜPSPOR #MİREL RADOİ #TRENDYOL SÜPER LİG

