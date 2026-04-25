Sabah Spor’un iki usta yazarı, derbi öncesi takımların son durumunu analiz etti

Sorular

1- Derbiye saatler kala yine ortam gerildi. İki taraf da birbirini ağır suçluyor. Bu durum maçı nasıl etkiler?

2- F.Bahçe, Osimhen'in kolundaki ateli TFF'ye şikâyet etti. Galatasaray tepkili. Bunun için yorumunuz nedir?

3- Derbi ligin kaderini ve şampiyonunu belli eder mi? Sonuç için ne söylersiniz?

4- Maçın kilit adamı ve mevkileri nereler olur? Neden? Teknik analiz yapar mısınız?

5- Maça Yasin Kol atandı. Herkes Halil Umut Meler'i bekliyordu. Yasin Kol'dan nasıl bir yönetim bekliyorsunuz?



LEVENT TÜZEMEN



OSİMHEN'DEN KORKUYORLAR

1- Derbi öncesi iki kulübün birbirlerine karşı söylemleri, ortalığı yangın yerine çevirecek sertlikte değil. Eğer bu maç Ali Koç'un başkanlığı döneminde oynansaydı dağlar taşlar yerinden oynardı. Burada en büyük görev, Galatasaray taraftarına ve yönetimine düşüyor. Yönetim, geniş güvenlik önlemi almalı, girenler çıkanlar ciddi kontrol edilmeli, koridorlar da kameralarla kayıt altında tutulmalı. Taraftar, alkollü gelip kontrolsüz güç haline dönüşmemeli, sadece Galatasaraylı oyuncuları desteklemeye yönelmeli. Yani rakibe kafayı takmamak gerekli. Maç içinde Fenerbahçeli bazı oyuncuların, gerginlik adına Galatasaraylı oyunculara sataşmaları olabilir. Dünyanın birçok derbi maçında bunlara tanık oluyoruz. Okan Buruk, önce kulübede sakin olmalı, sonra da öğrencilerini rakibe öfkelenmemeleri konusunda uyarmalıdır.



İTİRAZLARI ÇOK ANLAMSIZ!



2- Fenerbahçe yönetimi, Victor Osimhen'in kolundaki banda bence Nijeryalı yıldızın varlığından korktukları için itiraz ediyor. Osimhen yıllardır yüzünde karbondan yapılmış, kuş tüyü hafifliğindeki bir maske ile oynuyor. Koluna yapılacak olan bandajın da yüzündeki maskeden hiçbir farkı yok. Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı çok anlamsız buluyorum.



HER ŞARTTA İPLER G.SARAY'DA



3- Derbide risk alacak takım Fenerbahçe olacak. Galatasaray, kazanırsa kesin şampiyon olur. Hatta maç sonunda tur bile atar. Derbi berabere biterse Galatasaray, şampiyonluk turunu Samsun ve Antalya maçlarına bırakır. Galatasaray kaybederse, 1 puanlık avantajı kalır ama strese girebilir. Şartlar ne olursa olsun bütün ihtimallerde ip Galatasaray'ın elinde olacak.



2 KALECİ MÜCADELEYE DAMGA VURUR



4- Derbide orta sahaya hakim olan takım, ön plana çıkar. Lemina-Sara-Torreira üçlüsüne karşı büyük ihtimalle Guendouzi-Kante-İsmail üçlüsü oynar diye düşünüyorum. Her ne kadar eleştirilse de Ederson, Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Uğurcan da A Milli Takım'ın yıldız kalecisi. İki kalecinin performansı derbiye damga vuracaktır. Galatasaray'da Barış ve Osimhen öncelikle ön plana çıkar. Fenerbahçe'de oynarsa Asensio, Kerem ve Talisca, Tedesco'nun silahları olur. G.Saray, anlayış olarak Liverpool ve Juventus maçlarındaki performansını ve oyun planını sahaya yansıtırsa derbide sorun yaşamaz.



MHK DEĞİL TFF ATAMAYI YAPMIŞTIR



5- Para ne kadar tatlıymış! MHK'nin elinde 7 tane FIFA kokartlı hakem var. Bunlardan biri de elit kadrodaki Halil Umut Meler. Derbiyi FIFA kokartı olmayan, yıllar önce hakkında 'Maç yönetemez' raporu verilen Yasin Kol yönetecek. 7 FIFA hakemi de hiçbir tepki koymadan, sırf para kazanmak adına bu atamaya sessiz kalacak. Yazıklar olsun! Yasin Kol ataması, MHK'nin değil TFF Başkanı'nın bizzat kendi atamasıdır. Dilerim ki Yasin Kol, vicdanlı, adaletli bir derbi yönetir.

BU SEZON NE YAPTI?

49 MAÇ 32 GALİBİYET 6 BERABERLİK 11 MAĞLUBİYET

***



GÜRCAN BİLGİÇ



BİZİM CANIMIZ PATLICAN MI!



1- Bugünün değil, son dört sezonun hikâyesi bu. Hakem kararları üzerine kurulmuş, 'yapı' itiraflarını da kapsayan dönemlerden geçtik, geçiyoruz. İki taraf da biliyor ki sahada ne yaparsanız yapın, birilerinin karar vermesi lazım. O yüzden tüm düğmelere aynı anda bastılar. Galatasaray, Spor Bakanı'na "Şampiyon" dedirtti, Fenerbahçe Başkanı bir gün sonra İçişleri Bakanı ile poz verdi. Maçın geriliminde farklılık yaratmaz da umarım maç sonrasında karşılaşan taraftarlar arasında herhangi bir problem olmasın.



KURALLARA UYAN ÖNLEM ŞART



2- Bu konudaki kurallar açık. Hakemler yüzükleri veya küpeleri bile çıkarttırıyorlar. Osimhen'in kolu kırıldı. Bu yaralanmanın korunması da gerekiyor. Ama aynı zamanda sahadaki diğer oyuncuların da sağlığının korunması lazım. Halk dilinde buna; "Onun canı can, bizimki patlıcan mı?" deniyor. Bunun için teknoloji daha yumuşak malzemeler üretmiş. Galatasaray sağlık heyeti elbette bunları biliyordur, kurallara uyan bir önlem alırlar.



LİGİN AĞABEYİ BELLİ OLACAK



3- Kesinlikle bu derbiyi kazanan şampiyon olacaktır. Beraberlik de Galatasaray'ın önünü açar. Diyebilirsiniz ki "Yenilse bile Galatasaray'ın bir puan avantajı olacak"… Ben de diyorum ki iş öyle olmaz! Fenerbahçe yenilgisi bütün ayarları bozar. Ne Okan hoca ne de yönetim toparlayamaz bu durumu. Aynısı Fenerbahçe için geçerli. Mağlubiyet ikinciliği bile tehlikeye sokabilir. Saran, Tedesco veya oyuncular, bu galibiyeti taraftarlarına borçlular. Bunun da farkındalar. Yine bir sezon klasiğini yapayım, kimin şampiyon olduğu önemli değil, bu maçı kazanan ligin de 'ağabeyi' olur.

ASENSIO'NUN DURUMU BELİRLEYİCİ FAKTÖR



4- Son 10 maçta iki takımın isabetli şut yüzdesi 3,5… Kaleciler önemli desek, bizi boşa çıkartır. 'x faktör'ler var. Beklenmeyen performanslar. İki takımın da kesinlikle buna ihtiyacı olacak. Fenerbahçe'nin son dönemde form grafiği yükselen oyuncuları var. Guendouzi ve Talisca, Fenerbahçe'nin önemli iki silahı. Galatasaray'da Sane biraz parlıyor. Osimhen'in ne vereceği, devamlılığı meçhul. Bir de haftalardır beklenen Marco Asensio faktörü. Nasıl dönecek, takımını şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Maçı yine orta sahalar taşıyacak.

DERBİYE EN DOĞRU HAKEM ATANDI



5- Kimse memnun değil ama profil olarak en doğru hakem atandı. Böylesine gergin bir maçta zor kart gösteren bir hakem lazımdı. Yoksa ipin ucu çok kaçabilir, gösterilmeyen kırmızılara maçı fatura ederdik. Yasin Kol müthiş bir hakem değil ama bana göre kimsenin adamı da değil. Yanlış karar veriyor ama maçı oradan alıp, öbür tarafa taşımıyor. Seyirciden de çok etkilenmeyen bir hakem. Bu yüzden Galatasaray tarafının endişe etmesi normal. Birçok müsabakada tribün gücünü kendi lehlerine kullanmışlardı.

BU SEZON NE YAPTI?

44 MAÇ 26 GALİBİYET 12 BERABERLİK 6 MAĞLUBİYET