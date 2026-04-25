Şampiyon Batman Petrolspor kupasını aldı!
Giriş Tarihi: 25.04.2026 18:50 Son Güncelleme: 25.04.2026 18:51

Şampiyon Batman Petrolspor kupasını aldı!

2. Lig'de şampiyon olan Batman Petrolspor, düzenlenen törenle birlikte kupasını aldı.

AA Futbol
Şampiyon Batman Petrolspor kupasını aldı!
2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu zirvede tamamlayan ve Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Grubun 38. ve son haftasında Batman Stadı'nda Kepez Belediyespor'u konuk eden kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 6-0 yendi.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Batman Petrolspor, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Törenin ardından futbolcular, Trendyol 1. Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

Kupa töreninde Batman Petrolspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulübe destek veren isimlere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Futbolcular, şampiyonluk kupasını protokol üyeleriyle birlikte kaldırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
Şampiyon Batman Petrolspor kupasını aldı!
