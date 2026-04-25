Şampiyon Bursaspor sezonu 3 puanla kapattı!

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Somaspor'u 5-1 yenerek resmen şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor sezonun son haftasında deplasmanda Aliağa FK takımına gol yağdırdı: 0-5.

Konuk ekip; 9 ve 12'nci dakikalarda Ertuğrul'un golleriyle skoru 2-'a getirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Hakkı durumu 3-0'a getirdi. Bursaspor, 73'üncü dakikada İlhan'ın ayağından dördüncü golü kaydetti: 4-0. Maçın 81'inci dakikasında Baran tabelayı 5-0'a getirdi.

Bursaspor bu sonuçla ligi 80 puanla zirvede tamamladı. Aliağa FK ise 69 puanda kalıp normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı ve Play-Off'ta Muşspor'un rakibi oldu.

