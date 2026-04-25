Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ligde dalya yapacak!





5 MÜSABAKADA KULÜBEDE OLAMADI

53 yaşındaki teknik adam, bu süreçte 5 müsabakada çeşitli sebeplerden dolayı kulübede yer alamadı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor ve Antalyaspor mücadelelerinde korona virüs hastalığından dolayı takımın başında olamadı. Deneyimli teknik direktör, yine aynı sezonda Başakşehir karşılaşmasında sarı kart cezası, 2021-2022 sezonunda da bir başka Başakşehir mücadelesinde bu kez kırmızı kart cezası nedeniyle kulübe yerine maçı tribünden takip etti.

Sergen Yalçın, bu sezon da 24. haftadaki Kocaelispor müsabakasında sarı kart cezası olduğu için kulübede değildi. Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUKLARI

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak iki kez de şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbol takımı, 2020-2021 döneminde Süper Lig'de sezonu 84 puanla şampiyon tamamladı. Yalçın'ın ekibi, aynı puana sahip Galatasaray'a +1 averajla üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş aynı sezon içinde Türkiye Kupası'nda da zafere ulaşmayı başardı. Finalde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, 10. kez turnuvada şampiyonluk yaşadı.





25.04.2026 13:24:34 TSI

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör