Sırrı avokadoymuş!

CRISTIANO Ronaldo'nun eski özel aşçısı Giorgio Barone, 41 yaşında olmasına rağmen hâlâ formunu koruyan Portekizli ünlü yıldızın beslenme sırlarını açıkladı. Barone,Kesinlikle şeker yok. Öğle yemeğinde genellikle tavuk, balık ve her zaman sebze yiyor. Karbonhidrat ihtiyacı varsa bunu sebzelerden karşılıyor, bu yüzden unlu mamullere ihtiyacı yok.Akşamları ise hafif şeyler, genellikle balık veya biftek yiyor. En sevdiği yemek ise ızgara morina balığı" ifadelerini kullandı.